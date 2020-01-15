Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:46 — REGNUM Мэрия Нижнего Тагила подписала контракт с подрядчиком на возведение моста через Тагильский пруд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Исполнителем выбрано ООО «АльмакорГрупп».

Расширенное соглашение стороны контракта подпишут через три недели — к этому времени будут утверждены графики производства работ и решены некоторые организационные вопросы. Подрядчик уже начал готовится к старту строительства.

Мост длиной 400 метров будет готов к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе долгое время не могли найти подрядчика для строительства объекта. Стоимость моста оценивается в 4 млрд рублей.

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