Москва, , 11:32 — REGNUM Белорусское предприятие «Агрокомбинат Несвижский» не сможет поставлять продукцию в Россию. Временные ограничения были введены Россельхознадзором и начнут действовать с завтрашнего дня, 16 января. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Такое решение было принято после повторного выявления превышения количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов в говядине с данного предприятия.

«В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 16 января 2020 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведённой предприятием Республики Беларусь ЗАО «Агрокомбинат Несвижский», — уточнили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

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Также повышенное содержание КМАФАнМ было выявлено в говядине производства ООО «БИФ Трейд». Лабораторный контроль в отношении продукции этой компании будет усилен.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз в Россию партии охлаждённой говядины из Белоруссии, которая поставлялась от ОАО «Бобруйский мясокомбинат» в адрес грузополучателя ООО «Экспорт групп» (Киргизия) в сопровождении ветеринарного сертификата Белоруссии. При досмотре в четвертинах общим весом более 16 тонн на части продукции были обнаружены срезанные ветеринарные клейма, нечитаемые клейма, либо полное отсутствие таковых.

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