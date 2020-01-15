Ашхабад, , 11:32 — REGNUM Около 1200 жителей сёл в Ахалском регионе Туркмении получили доступ к возобновляемым источникам электроэнергии, сообщили в пресс-службе программы развития ООН (ПРООН).

Отмечается, что в селах Бёри, Ель и Бяшкак Ахалсконр велаята (региона), которые находятся в центральной части пустыни Каракумы, запущены три солнечные электростанции общей мощностью 10 кВт. Электрические мощности будут использоваться для водоснабжения.

Руководитель данного проекта ПРООН Гелды Мурадов отметил, что установка солнечных батарей в отдаленных населенных пунктах выгоднее, чем прокладка линий электропередач.

Отметим, вопросы внедрения альтернативных источников электроэнергии в Туркмении проработаны в рамках программы по энергоснабжению на 2018−2024 годы. Этими проблемами занимаются специалисты института солнечной энергии АН Туркмении.