15 января 2020 | Время чтения 5 мин

Принято считать, что 14 января – лишь дата празднования старого Нового года. Православные христиане в России в этот день празднуют Обрезание Господне. Незнакомое многим современникам, вводящее в удивление и смущение название относится к древнейшему христианскому празднику и, более того, одному из числа особо почитаемых в Православии. Как связаны обряд крещения и обрезания, зачем его совершили над Иисусом Христом и в чем заключен смысл события?

Владимир Басенков, , 11:21 — REGNUM



Фридрих Герлин. Обрезание Господне (фрагмент). 1466

На восьмой день после рождения Иисус Христос был обрезан согласно ветхозаветной традиции, что символизировало посвящение ребенка Богу и принадлежность к избранному Создателем народа. Во время обряда обрезания Спаситель также получил имя, которое во время своего явления архангел Гавриил сообщил Святой Марии.

Традиция обрезания у мужчин, характерная в наши дни преимущественно для ислама и иудаизма, берет свое начало в далеком прошлом всей человеческой цивилизации. Операция, значение которой в современном мире с ходу объяснит не каждый, имела глубокий религиозный смысл. Согласно текстам Ветхого Завета, Бог заключил договор с Авраамом как представителем богоизбранного народа. «Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен» (Быт. 17:1) — емко звучала заповедь, данная Создателем Аврааму. А обряд обрезания стал символом посвящения себя Богу. С тех пор все иудеи должны были проходить эту хирургическую инициацию в знак верности Всевышнему и, одновременно, принадлежности еврейскому народу.

Как известно, в христианстве традиции обрезания нет, хотя Иисус Христос был ей причастен. Тем не менее, чем же совершение этого обряда-рудимента так значимо для православных христиан? В своих толкованиях святые отцы часто ссылаются на слова уже взрослого Христа о важности исполнения Божественных установлений: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). Заповеди, данные Богом Моисею и сложившиеся вокруг них традиции, регламентировавшие жизнь иудейского общества, не отменялись Спасителем как не обязательные, а, наоборот, усиливались и преобразовывались. И обрезание в данном случае было… прообразом и предтечей таинства крещения, посредством принятия которого человек становится, буквально, членом Церкви. Христос не отменил обряд посвящения в ряды Божьего народа, а исполнил его и в будущем преобразовал.

События праздника Обрезания также свидетельствуют и о человеческой природе Иисуса. Когда люди рассуждают о Христе, Его жизни и учении, невольно появляется соблазн рассматривать Спасителя исключительно как Бога. В этом кроется опасность потерять всю смысловую нить христианства. Еще в первые века после Вознесения Христа среди Его последователей появилась ересь докетизма. Последователи этого учения были убеждены, что Иисус пришел в мир людей не как Человек, а как визуальная иллюзия. Следовательно, и все, что в будущем пережил учитель христиан — всего лишь мираж. Праздник Обрезания по всей своей логике был одним из неопровержимых доказательств того, что Христос — это и реальность, и живой Человек из плоти и крови.

И в этом разрезе день памяти посвящения восьмидневного Младенца Иисуса Богу раскрывается как символ важности религиозных правил и регламентов. Христос во время земной жизни обличал фарисеев и законников за их внешне идеальное соответствие букве иудейского закона при полном внутреннем противоречии ему. Действительно, обряд и норма поведения сходят на нет в сакральном смысле, если их носитель в погоне за правильностью исполнения уходит от культивации в своем сердце добродетелей, например, любви и доброты по отношению к окружающему миру. В таком случае «законничество», то есть внешнее исполнение предписаний, превращается в тягостную обязанность и для самого исполнителя, и для его окружения. Зацикленный лишь на обрядовой стороне адепт культа уходил от смыслового наполнения своих ритуалов.

Христос пришел для того, чтобы сказать всему человечеству: ребята, Бог — это любовь. Любите Бога, любите друг друга, и будет вам счастье. И христианство вообще можно выразить вот в этой короткой словесной формуле, за которой разворачивается необъятная вечность. Иисус вел проповедь о наполнении всех сфер жизни людей любовью и призывал руководствоваться во всем именно этой наивысшей добродетелью. Обряд Богу, в общем-то, не нужен. Но внешнее выражение веры, в котором зашифрованы символы и смыслы религиозного учения, нужно людям. Люди состоят из плоти и крови, живут в трехмерном пространстве, и вообще, существуют во Вселенной, которая живет по своим законам. Закон упорядочивает жизнь любой системы, стремясь выстроить внутри нее гармонию. Гармония достигается за счет подчиненности всех элементов системы существующему внутри нее закону.

Именно поэтому христианство имеет регламентированный свод предписаний, регулирующих внутреннюю и внешнюю жизнь как всей Церкви, так и отдельного человека. Естественно, что отказ полностью или частично стремиться к исполнению тех или иных сторон религиозной жизни чреват сбоями. И в этом смысле праздник Обрезания Господня свидетельствует о жизнеспособности закона (то есть свода правил) для Церкви в противовес нарастающим модернистским веяниям об отмене и упразднении тех или иных сторон церковной жизни под предлогом их несовершенства.

Иисус Христос, будучи Богом, не избегал исполнения «устаревших» правил жизни иудейского общества. Он пришел в мир людей с новым законом, не отрицая старого. Особенностью Церкви же как института можно считать ее вневременность и надмирность. Церковь не может устареть по определению. И в этом смысле логика сохранения преданий понятна: полученные людьми от Бога знания и правила не подлежат пересмотру через 10, 100 или 1000 лет, пока Создатель Сам не внесет эти изменения путем сверхъестественного вмешательства в жизнь человеческого общества, как это было в Ветхом и Новом Завете.

Разговоры об «отсталости» Церкви не учитывают главного: общество верующих во Иисуса Христа подчиняется не веяниям времени и законам моды, а правилам, которые позволяют добиться счастья не в сиюминутном моменте, а в вечном существовании человека. И в этом смысле праздник Обрезания Господня лишь подтверждает: у счастья свои законы, которые работают, несмотря на эпоху и временной промежуток истории.