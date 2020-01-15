Рига, , 11:21 — REGNUM С начала 2020 г. уже 1100 жителей Латвии добровольно попросили включить себя в специальный регистр, запрещающий организаторам азартных игр обслуживать таких клиентов. Об этом сказала руководитель инспекции по лотереям и азартным играм Сигния Бирне порталу LSM.

«Всего в этом реестре насчитывается 1600 человек», — сказала она.

По ее словам, в Литве и Эстонии аналогичные регистры уже действуют и насчитывают 5000 и 7000 человек соответственно.

Бирне напомнила, что с 1-го января законодательство Латвии обязывает организаторов проверять: не являются ли посетители зарегистрированными в этом регистре. Требование относится не только к казино и игровым залам, но и к зарегистрированным в стране казино в интернете.

«Это поможет людям побороть игровую зависимость», — считает она.