Кизляр, Дагестан, , 11:22 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Дагестане после отравления жителей города Кизляра питьевой водой. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе СК РФ по республике.

Напомним, накануне региональный минздрав сообщил о госпитализации в центральную городскую больницу (ЦГБ) Кизляра с острой кишечной инфекцией 32 человек, в том числе 10 детей. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести.

По данным следствия, с 6 по 14 января 2020 года с симптомами отравления в приемное отделение кизлярской ЦГБ обратились 44 жителя города, 10 из заболевших — дети. После осмотра ряд больных госпитализирован в инфекционное отделение больницы.

Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей Кизляра по водопроводным линиям. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В расследовании также задействованы сотрудники и эксперты Роспотребнадзора Дагестана и специалисты в области санитарно-эпидемиологической безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Число отравившихся в дагестанском Кизляре достигло 32 человек