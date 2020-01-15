Лос-Анджелес, США, , 11:22 — REGNUM Американский актёр Стэн Кирш, наиболее известный по роли Ричи Райана в сериале «Горец», был найден в своем доме в Лос-Анджелесе мёртвым. Об этом 15 января сообщает Fox News.

По предварительным данным, 51-летний актёр скончался ещё 11 января, покончив жизнь самоубийством.

Позднее супруга актёра Кристин Грин подтвердила данную информацию на своей странице в социальной сети Facebook и выразила свою благодарность всем за поддержку.

Отметим, за время своей профессиональной карьеры Стэн Кирш снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, из которых наиболее запомнились сериалы «Горец», «Главная больница» и «Друзья».