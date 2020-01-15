Токио, , 11:07 — REGNUM Monster Hunter World установила новый рекорд: она стала первой игрой Capcom, преодолевшей отметку в 15 млн отгруженных копий. Об этом представители компании сообщают 15 января на своём официальном сайте.

Разработчики также сообщают, что они отгрузили 4 млн копий дополнения Iceborne. Напомним, его релиз на PC состоялся 9 января 2020 года.

Monster Hunter World — это многопользовательская ролевая игра, в которой игроки берут на себя управление охотниками на чудовищ. Сражаться с огромными монстрами можно как в одиночку, так и в компании друзей.

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