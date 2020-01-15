Киев, , 10:59 — REGNUM Украинская сторона намерена истребовать у Ирана передачу украинским правоохранителям бортовых самописцев со сбитого в Тегеране самолёта авиакомпании «Международные авиалинии Украины». С такой просьбой в компетентные органы Ирана обратились офис генпрокурора и Служба безопасности Украины.

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«Украинская сторона принимает все меры для обеспечения надлежащего расшифровки бортовых самописцев и сохранение доказательств в расследовании обстоятельств авиакатастрофы», — говорится в сообщении офиса генпрокурора.

В ведомстве напомним, что по результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнёрами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, а также, принимая во внимание признание Ираном в непреднамеренном ракетном ударе по лайнеру, уголовное дело было переквалифицировано. Теперь следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолёта.

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Напомним, ранее представитель судебной власти Ирана Голамхосейн Эсмаили заявлял, что бортовой самописец с украинского самолёта, упавшего в Иране, отправили на расшифровку во Францию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ирана признали, что пассажирский самолет Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит по ошибке системой ПВО, которая ждала ответного удара Соединённых Штатов на иранскую ракетную атаку по американским базам в Ираке. В результате авиакатастрофы 8 января погибли 176 человек.

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