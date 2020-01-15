Смоленск, , 10:52 — REGNUM 4,6 млрд рублей будет направлено на строительство, реконструкцию и ремонт дорог в Смоленской области в текущем 2020 году, сообщила 15 января пресс-служба администрации региона. Деньги будут выделены из федерального и областного бюджетов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На выделенные деньги планируется отремонтировать 8,4 км улично-дорожной сети областного центра и почти 137 км дорог регионального значения.

Всего с 2019 по 2024 года финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Смоленской области составит 17 млрд рублей. Из этих денег 3,2 млрд рублей планируется выделить на реконструкцию и ремонт дорог в Смоленске — всего около 100 километров. В области за 13,8 млрд рублей обещают привести в порядок около тысячи километров дорог.