Самара, , 10:38 — REGNUM Самарская таможня передала конфискованные кораллы Музею мирового океана в Калининграде. Они были изъяты в феврале 2018 года в международном аэропорту и обращены в федеральную собственность, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Три коралла были обнаружены в ходе таможенного контроля у гражданки России, которая прибыла из Дубая. Экспертиза показала, что это кораллы отряда Мадрепоровые из класса Коралловые полипы (подкласс Шестилучевые кораллы), которые попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны. Они находятся под угрозой исчезновения, поэтому требовалось специальное разрешение на их вывоз, которого у туристки не оказалось.

В июне 2019 года мировой судья вынес постановление о конфискации кораллов, которые в январе 2020 года безвозмездно переданы Федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Музей мирового океана» (г. Калининград). По словам директора музея Оксаны Латышевой, передаваемые музею ценности «изучаются, публикуются на выставках, экспозициях, печатных изданиях, используются в научно-просветительской деятельности музея».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Самарской области конфискованные на таможне чучела крокодилов переданы станции юннатов. Чучела были изъяты в феврале 2019 года в международном аэропорту Самары при проверке ручной клади пассажиров, прибывших из Вьетнама. Экспертиза показала, что данный вид крокодила (сиамский) находится под угрозой исчезновения и подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны.

Читайте также: Самарские таможенники подарили юннатам конфискованные чучела