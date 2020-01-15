Омск, , 10:37 — REGNUM Боевые листки появятся в Год памяти и славы в омских школах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Омской области.

Подготовку еженедельных боевых листков, которые будут освещать события победного 1945 года, начала лаборатория молодых педагогов Омской области.

Межрегиональный проект посвящён 75-летию Великой Победы. Он реализуется в рамках международного методического центра «Академия педагогического мастерства».

Молодые педагоги Омской области разработали электронный вариант боевого листка, который будет рассылаться по образовательным учреждениям. Школьники познакомятся с событиями 1945 года, а учителя смогут применять материалы на уроках и классных часах.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкалье присоединилось к акции «Блокадный хлеб».