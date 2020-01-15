Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону сотрудники зоопарка тигрица Услада подружилась с кошкой. Об этом ИА REGNUM сообщили в зоопарке.

«Что получится из встречи двух представителей семейства кошачьих, «немного» отличающихся друг от друга по размеру? Это невероятное шоу, а также фото и видео повышенной милоты. Вольер дружбе не помеха», — отметили в зоосаде.

ИА REGNUM напоминает, что тигрица Услада приехала в ростовский зоопарк в марте 2019 года. Родилась тигрица в Волоколамске — зоопитомнике Московского зоопарка.