Махачкала, , 10:53 — REGNUM Трое из шести активистов махачкалинского движения «Город наш», доставленных в полицию после видеосъемки на центральной площади города, намерены обратиться в суд. Они требуют признать действия сотрудников МВД незаконными, пишет «Новое дело».

Активисты движения пришли на площадь имени Ленина в Махачкале 4 января, чтобы оценить результаты ее реконструкции. Шестерых из них, в том числе и журналистов, доставили в отделение МВД. Там полицейские записали их паспортные данные и отпустили.

Административные иски в Советский районный суд Махачкалы подали сооснователь движения «Город наш» юрист Арсен Магомедов, руководитель проекта «Монитор пациента» Зияутдин Увайсов и журналист Мурад Мурадов. Ответчиком по иску выступают управление МВД России по Махачкале и двое силовиков — сотрудник районного отдела полиции и сотрудник патрульно-постовой службы.

Между тем пресс-служба главного управления МВД России по Дагестану сообщила, что активисты в Махачкале были доставлены в отдел полиции для установления личности, где их продержали не более 15 минут.

«Группу молодых людей доставили в отдел, установили личности, после чего благополучно отпустили. Предоставили бы они документы, удостоверяющие личность, на месте, необходимости доставления в отдел полиции не возникло бы», — прокомментировали в полиции.

Однако активисты настаивают, что на площади силовики не просили у них паспорта, а Зияутдин Увайсов, с его слов, показал полицейским документ, однако все равно был доставлен в отдел.