Ульяновск, , 10:52 — REGNUM В Ульяновской области на Крещение будут приняты «максимальные меры безопасности». Места для омовения обследуют при помощи техсредствами, будут задействованы служебные собаки, а в организованных местах для купания будут использовать страховочные устройства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

В регионе оборудуют 72 купели для организованного и массового купания. Большинство из них созданы на открытых водоёмах. С учётом аномально тёплой погоды в этом году принимаются «максимальные меры безопасности», отмечает председатель ульяновского правительства Александр Смекалин.

Места купаний будут обследованы с применением технических средств и служебных собак.

«В местах купания, которые готовятся к проведению мероприятия, каждый человек, выходящий на лёд, будет находиться под контролем спасателей: перед погружением в воду ему зафиксируют страховочное устройство. Нахождение людей планируется на берегу, и по специально организованному «коридору» они будут направляться к водоему», — сообщил начальник отдела ГИМС главного управления МЧС по Ульяновской области Павел Пронин.

По его словам, данные меры безопасности принимаются для исключения «массового попадания людей на лед во избежание переохлаждений и несчастных случаев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске, по данным муниципального «Управления гражданской защиты», структура льда на Свияге «крайне неоднородна, а из-за сброса воды в Куйбышевском водохранилище на Волге также небезопасно оборудовать» купели. Иордани организованы в близлежащих посёлках и сёлах, куда можно будет добраться на автобусах.

По прогнозу, в Ульяновске в ближайшие дни ожидается потепление.

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