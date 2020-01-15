Чита, , 10:19 — REGNUM В Забайкалье началась подготовка к участию во всероссийской акции «Блокадный хлеб», она стартует с 18 января. Как пояснила исполняющая обязанности заместителя председателя регионального правительства по социальным вопросам Аягма Ванчикова, она посвящена Году памяти и славы, приуроченному 75-летию Великой Победы, и напомнит о мужестве жителей Ленинграда, переживших почти 900 дней и ночей в осажденном городе.

«Ключевым символом всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» станет кусочек хлеба весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время осады многомиллионного города. 27 января, в день полного снятия фашистской блокады, во всех образовательных организациях края пройдет всероссийский урок памяти», — отмечает пресс-служба забайкальского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. К настоящему времени в живых осталось осталось всего 286 фронтовиков.

Читайте также: Мальчишка-артиллерист, герой — забайкалец: как чествовали ветеранов в Чите