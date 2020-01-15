Пекин, , 10:18 — REGNUM Состоялся релиз экшен-игры Bright Memory на мобильных устройствах с операционными системами Android и iOS. Об этом 14 января сообщила «Игромания».

Известно, что на мобильных устройствах вышел только первый эпизод игры. Полная версия Bright Memory появится только на PC, PS4 и Xbox One.

Напомним, экшен-игра Bright Memory вышла в «ранний доступ» Steam в 2019 году. Однако у разработчика не хватило средств для создания полной версии проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В тактический шутер Arma III можно бесплатно поиграть до 19 января