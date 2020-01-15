Тула, , 10:12 — REGNUM Массовые проверки организаций торговли на предмет продажи некурительной никотинсодержащей продукции проводятся в Тульской области. Как сообщили в ТУ Роспотребнадзора региона, по данным на 14 января проверена 1581 организация торговли и общественного питания, реализующая пищевую и табачную продукцию.

В десяти точках проверяющие выявили факты продажи снюсов — из оборота было изъято 44 партии продукции (94 единицы). Было возбуждено десять административных дел, наложено семь штрафов на общую сумму в 210 тыс. рублей.

Кроме того, специалисты выявили 20 сайтов, на которых предлагалось дистанционно приобрести некурительную никотинсодержащую продукцию и снюс. В отношении 15 сайтов направлены иски в суд об их блокировке, 10 исков были удовлетворены, пять сайтов прекратили деятельность самостоятельно.

Широко о проблеме продажи некурительной никотинсодержащей продукции, в числе основных потребителей которой оказались дети и подростки, широко заговорили в последние несколько месяцев. В ряде регионов приняты местные законы о запрете продажи данной продукции.