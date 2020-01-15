Калуга, , 11:48 — REGNUM Калужская область вошла десятку лидеров проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу», заняв девятое место в стране. В регионе показатель охвата школ данным проектом составил 83%. Об этом 15 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, данная просветительская работа среди школьной молодёжи проводится совместно с областным министерством образования и науки: школьникам и учащимся колледжей и техникумов предлагается изучение широкого круга вопросов финансовой тематики. Так, в онлайн-уроках в 2019 году приняли участие 264 школы из Калуги, Обнинска и районов Калужской области, 11 региональных средних специальных учебных заведений и четырёх интернатных учреждения. Принять участие в онлайн-уроках могли все желающие. Учителю необходимо было только выбрать на сайте интересующую тему урока, дату, время и зарегистрировать класс на это занятие. Интерес к этим занятиям со стороны учебных заведений растёт, и если в 2018 году охват школ региона составлял 44%, то по итогам прошлого года он увеличился практически в два раза.

«Впервые в 2019 году на онлайн-уроках озвучены темы по основам инвестирования, вложений в ценные бумаги и использованию различных финансовых инструментов. Занятия были приурочены к международной неделе инвесторов (World Investor Week — 2019) на территории Российской Федерации. В Калужской области в рамках этой акции онлайн-уроки были дополнены тремя очными площадками на базе Финансового университета, РАНХиГС, Калужского колледжа экономики и технологий, где эксперты Калужского отделения Банка России познакомили студентов с темой грамотного инвестирования на финансовом рынке», — сказала Ирина Карлаш.

По итогам проекта в 2019 году онлайн-уроки финансовой грамотности собрали по всей России более трёх миллионов просмотров и объединили свыше 20 тысяч школ страны. Занятия вели лекторы-практики и профессионалы финансового рынка, специалисты Банка России, страховщики, а также, представители органов власти и преподаватели вузов. Проект осуществляется Банком России с 2016 года.

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