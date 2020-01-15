Пермь, , 10:10 — REGNUM В Чусовом Пермского края частично приостановлена работа фермерского хозяйства. Ферма не прошла ветеринарную проверку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

На животноводческом комплексе нарушались правила сбора, уничтожения и утилизации биологических отходов и отсутствовали документы, свидетельствующие о дезинфекции мест хранения биоотходов.

Предприниматель привлечен к административной ответственности. Из-за угрозы здоровью людей и животных, а также риска возникновения эпидемий суд приостановил деятельность фермерского хозяйства, которая касается уничтожения и утилизации биологических отходов, на два месяца.

По данным судебных приставов, глава фермерского хозяйства приступил к устранению недостатков.