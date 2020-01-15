Томск, , 10:09 — REGNUM В Томской области прогнозируется ухудшение погодных условий.

Как сообщили ИА REGNUM в областном ГУ МЧС, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января и ночью 18 января в регионе и в Томске ожидаются снег, метели, ухудшение видимости. Местами ветер усилится до 15−20 м/с.

На дорогах будут снежные заносы. 18 января прогнозируется понижение температуры воздуха.

Жителей и гостей региона просят соблюдать меры безопасности.

Читайте также: Непогода в Новосибирске сохранится несколько дней