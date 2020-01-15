Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM Курирующий строительство нового зала Свердловской филармонии глава АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области» Илья Дубровин поддержал проект «Карта деревьев Екатеринбурга». Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Дубровин пришёл на мероприятие сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», которое критикует проект строительства из-за экологических последствий. На мероприятии активисты представили проект по учёту деревьев в городе — «Карту деревьев Екатеринбурга».

Инициатива пришлась по душе руководителю АНО. Он заявил о готовности оказать поддержку активистам — в том числе финансовую, благодаря привлечению внебюджетных средств.

Также Дубровин поправил представителей сообщества: в саду Вайнера находится 153 дерева, и их возраст составляет около 60−80 лет, а не 120, считает глава АНО.

Как сообщало ИА REGNUM, в «Парках и скверах Екатеринбурга» ранее заявили о старте кампании за сохранение сада Вайнера. Активисты опасаются, что площадь сада сильно уменьшится после строительства рядом нового зала Свердловской филармонии.