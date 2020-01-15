Москва, , 10:08 — REGNUM Более половины жителей России (54%) одобряют длинные новогодние праздники. 35% придерживаются противоположного мнения. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

Подробнее: Новогодние каникулы сокращать нельзя: почему

Основные аргументы граждан в защиту новогодних каникул: нужен дополнительный отдых (36%), больше времени для общения с семьей и друзьями (13%), есть возможность путешествовать (1%).

Те, кто не ободряют длинные каникулы в январе, считают, что хватит и меньшего количества праздничных дней (9%), это подталкивает к пьянству (6%), большие расходы и нечем заняться (по 4%), лучше отдыхать весной, летом (3%).

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 12 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, жители РФ не поддерживают перенос январских выходных на майские.

Читайте также: Жители РФ не поддерживают перенос январских выходных на майские