Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM Ничего принципиально нового в послании президента России Владимира Путина не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Уральского федерального университета Валерий Амиров.

«Путин в последнее время много говорит о необходимости повышать уровень благосостояния россиян. Это плодотворная тема, тем более что скоро выборы в Госдуму. Об этом он будет говорить и сегодня. Однако, понятно, что без роста экономики не будет и роста зарплат. Поэтому ничего нового я от послания не жду. Экономика не растет, а правительство всё то же», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 12:00 мск Владимир Путин выступит со своим очередным посланием. На него соберутся депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, главы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации и другие.