Ставрополь, , 10:47 — REGNUM В Ставропольском крае, который одним из первых российских регионов ввел запрет на продажу снюса, устроили рейды по табачным лавкам. За две недели 2020 года сотрудники регионального Роспотребнадзора изъяли у продавцов сотни упаковок никотинсодержащей смеси, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе управления.

За указанный период было проведено свыше 700 проверок, в ходе которых удалось установить восемь точек, незаконно торгующих бездымным табаком. Общую стоимость изъятой партии специалисты оценили в 400 тыс. рублей. Продукция арестована и оставлена на ответственное хранение у продавцов.

Нарушителям теперь грозят административные штрафы до 300 тыс. рублей. При этом выяснилось, что цеха по производству изъятой продукции, а также поставщики находятся в Москве. Московской области, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и даже Швеции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в третьей декаде декабря 2019 года депутаты парламента Ставрополья приняли закон о запрете продажи снюсов и иных никотинсодержащих смесей на территории региона. Он вступил в силу 30 декабря и касается жителей региона всех возрастов.