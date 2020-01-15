Сеул, , 10:06 — REGNUM Хоррор-игра The Coma 2: Vicious Sisters выйдет на PC 28 января 2020 года. Об этом 14 января сообщил портал Gematsu.

Сейчас проект находится в «раннем доступе» в Steam. Сообщается, что в полную версию войдёт финальное обновление игры.

Главная героиня The Coma 2: Vicious Sisters — корейская школьница Мина Парк, оказавшаяся в «тёмной версии» своей школы. Теперь девушке предстоит выбраться из здания и столкнуться с ужасными чудовищами.

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