Душанбе, , 10:01 — REGNUM Житель Душанбе Иван Мезенцев скончался в больнице из-за ранений, полученных в результате взрыва гранаты РГД-5, сообщили 15 января в пресс-службе МВД республики.

В ведомстве уточнили, что происшествие произошло 14 января 2020 года в 16 часов 30 минут (14:30 мск). Отмечается, что мужчина 1987 года рождения незаконно хранил у себя дома гранату.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Мезенцев взял с собой гранату. Взрыв произошел у подъезда дома мужчины по причине небрежного обращения с гранатой.

Напомним, в конце июля 2019 года в одном из домов Находки взорвалась граната. В результате происшествия погибли два человека, еще двое получили ранения.

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