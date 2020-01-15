Барнаул, , 09:58 — REGNUM Неверие граждан России в обеспеченную старость объясняется многими факторами, одним из них является частая смена модели пенсионной реформы. Так считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные о том, что большинство российских граждан старше 50 лет (72,8%) не считают, что им хватит собственных сбережений на пенсии, он пояснил:

«Пенсионный дискомфорт», скорее всего, — это лишь некий социально-психологический феномен. С одной стороны, пропаганда замкнула сознание россиян на теме «пенсионная реформа». С другой стороны, сама модель пенсионной реформы менялась властью каждые 3−4 года, и общество просто не понимает, что будет завтра.

А тут еще все СМИ перешли в формат пропаганды и «поиска внешних врагов». Поэтому в общественном сознании возобладал скепсис и недоверие граждан и к власти, и друг к другу. И даже появилась шутка: «Правительство не решает наших проблем. Оно само проблема».

Но я остаюсь сторонником того, что перемены начинаются нами. Но пока сторонников такого мировоззрения в России мало, и мир захлестнула идеология «Надежда на доброго царя».

Напомним, ранее «Известия», ссылаясь на данные опроса Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка, сообщили, что собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 72,8% опрошенных жителей России. Пессимистичнее всех оценили свои перспективы респонденты на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге.

Читайте также: Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию