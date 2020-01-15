Барнаул, , 09:37 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых поддерживает предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского списать долги россиян по кредитам коллекторский агентством и микрофинансовым организациям. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данную инициативу, она вспомнила о вопиющем случае:

«Важнее всего создать жёсткие рамки, при которых коллекторские и микрофинансовые организации потеряют возможность к запредельной наживе. Государство такие ограничения постепенно вводит, и есть небольшие успехи в этом направлении, но работу это нужно продолжать.

Кредитные организации должны быть в ежовых рукавицах закона, не позволяющих им обратить человека в их финансового раба. Запрет же микрофинансовых организаций, скорее всего, будет обойдён и произойдёт за замена на какую-то другую форму, так скажем, «поборов».

При этом, по некоторому сегменту займов списание долгов поддерживаю, ведь имел место абсолютно вопиющий случай, когда проценты по займам составляли трёхзначные числа, близкие к четырёхзначным. Или были санкции из области запредельных. Я считаю, что это, конечно, просто грабёж. Какие накопленные долги были характерны для более ранних периодов».

Как уже сообщало иИА REGNUM, глава ЛДПР Владимир Жириновский озвучил на странице в соцсети Twitter предложение ликвидировать коллекторские агентства и микрофинансовые организации, а также списать долги граждан РФ этим организациям, так как микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».

Читайте также: Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ