Грозный, , 09:35 — REGNUM Очередная благотворительная акция прошла в сирийском городе Ифрин — пригороде Алеппо. Беженцы, находящиеся в лагерях Аль-Авда и Шахба, получили продукты питания и одежду от чеченского фонда. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По словам чеченского лидера, помощь от Регионального общественного фондаимени Ахмата Кадырова оказана нескольким тысячам человек.

«Волонтёры РОФ передали вынужденным переселенцам комплекты одежды, детские принадлежности, одеяла, хлеб, спортивный инвентарь», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава республики поблагодарил руководителя фонда Аймани Кадырову за ее инициативу, которая проводится в рамках гуманитарной миссии в Сирии.

Читайте также: В течение суток Россия передала в Сирию более 1,9 тонны гуманитарной помощи