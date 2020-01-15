Кемерово, , 09:34 — REGNUM В Кемеровской области в 2019 году выдано 10 459 сертификатов на материнский капитал, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Сначала действия программы его получили 192 563 жителей региона. Воспользовались средствами 168 417 семей, с 2007 года им выплачено 57,79 млрд рублей.

Большинство кузбасских семей (88%) направляют средства маткапитала на улучшение жилищных условий. В 2019 году ПФР в Кузбассе принял 3 125 заявлений на обучение детей и содержание в детских садах, шесть женщин решили перевести средства материнского капитала на накопительную пенсию.