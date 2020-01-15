Москва, , 09:32 — REGNUM Почти половина граждан России предпочла не покидать дом на новогодние праздники. Об этом 9 января сообщил сервис путешествий Туту.ру по итогам соответствующего опроса, в котором приняли участие 2,5 тыс. человек.

В частности, не покидали стен родного дома 44% респондентов. Тех, кто отправился в путешествие, оказалось всего 18% — при этом 12% отправились в поездки по российским городам, а 6% слетали за границу.

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями стали Симферополь, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфа и Ростов-на-Дону с вылетом из Москвы и рейс Санкт-Петербург — Краснодар.

Из заграничных направлений лидировали вылеты из Москвы в Ереван, Кишинёв, Ташкент, Минск, Прагу, Баку, Тбилиси, Стамбул, Ош и Бишкек.

На дачу или в деревню отправились 14% опрошенных. Около 11% респондентов провели праздники на работе. С другой стороны, до сих пор на отдыхе остаются 7% опрошенных. Следует отметить, что численность предпочитающих отдых дома с 2019 года практически не изменился — тогда так ответили 43% респондентов.