Москва, , 09:26 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России (83%) уверены, что 31 декабря нужно сделать выходным днём. Об этом свидетельствую данные опроса Фонда «Общественное мнение».

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Считают, что 31 декабря не нужно делать выходным днём 10% граждан, затруднились ответить 8%.

В 2018 году работали 31 декабря 56% российских граждан. У 24% работников был в этот день выходной. 20% не смогли ответить на вопрос.

Опрос граждан старше 18 лет проведен 12 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, за 15 лет инициатива перенести январские каникулы на майские праздники практически утратила поддержку жителей России. Если в 2005 году за перенос высказывались 27%, то в 2020 году их число упало до 3%.

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