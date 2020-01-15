Тюмень, , 09:23 — REGNUM В Тюмени вновь разразился скандал с выселением семей ветеранов МВД из бывшего ведомственного общежития на улице Советская, 124. Об этом сообщает Park72.ru.

Решение о расселении ведомственного общежития в новые дома принималось еще в 1989 году. Сейчас людей просто выселяют на улицу: здание было переведено в статус гостиницы УМВД по Тюменской области ещё в 2013 году. Однако с проживающих там полицейских, вышедших на пенсию, исправно брали плату за коммунальные услуги.

Семьи ветеранов МВД обратились с исками в суд с требованием признать ними право на предоставление им благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма. Но суд не встал на их сторону.

В УМВД по Тюменской области считают, что ведомственное жилье по договорам социального найма может быть предоставлено только семьям действующих сотрудников полиции. Кроме того, общежитие, ставшее гостиницей МВД, принадлежит Федеральному агентству по управлению государственным имуществом. Поэтому претензии ветеранов полиции являются якобы необоснованными, а тяжбы напрасны.

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