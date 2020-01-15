Оренбург, , 09:15 — REGNUM В Оренбурге после коллективного обращения населения чиновники приняли решение о возвращении автобусного маршрута № 36, который связывал поселок Кушкуль с 23-м микрорайоном, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Конкурс на право получения свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по муниципальному маршруту № 36 планируют провести до 30 января, а с 30 марта автобусы начнут курсировать.

Добавим, в начале 2020 года жители поселка обратились с открытым письмом к губернатору Денису Паслеру и и.о. главы Оренбурга Владимиру Ильиных с просьбой решить транспортную проблему. Весной 2019 года маршрут № 36 закрыли. Осенью 2019 года чиновники предложили схему пересадочного тарифа, когда проезд оплачивает полностью в первом автобусе, а при пересадке поездка во втором автобусе стоит 1 рубль.

Жители пригорода отметили, что раньше из поселка можно было уехать на автобусах по трем маршрутам, сейчас работает только один и его недостаточно.