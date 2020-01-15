Кызыл, , 09:14 — REGNUM С 10 января в Туве начали принимать заявки для участия в программе «Земский учитель». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве республики, всего в школах сёл и малых городов республики открыта 171 вакансия.

Наибольшая нехватка учителей ощущается в Дзун-Хемчикском районе. Больше всего требуется преподавателей иностранных языков, математики, русского языка и литературы, а также начальных классов.

Документы будут приниматься до 15 апреля, после чего к 15 мая утверждается список победителей. Последних определит конкурсная комиссия, которая будет учитывать стаж заявителей, наличие квалификационной категории, ученой степени в области предмета и т.д. До декабря педагоги, согласившиеся на переезд, получат единовременную выплату в 1 или 2 млн рублей.

«В случае прекращения трудового договора до стечения его срока действия учитель возвращает единовременную компенсационную выплату в бюджет субъекта РФ в 30-дневный срок», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Республике Алтай для участия в программе утверждён перечень 13 вакантных должностей в школах в восьми районах.

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