Челябинск, 15 января 2020, 09:09 — REGNUM В Челябинской области за 2020 год планируется построить 13 детских садов. В них пойдут примерно 3200 детей, сообщает пресс-служба губернатора.
В 2019 году было построено 15 детсадов. Они приняли 2200 детей, большей частью в Челябинске.
Губернатор Алексей Текслер отмечает: такого количества мест в детсадах ранее не вводили. Вопрос с очередью для детей от трёх до шести лет практически закрыт. При этом для детей от полутора до трёх лет очередь пока сохраняется.