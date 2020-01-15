Амстердам, , 09:08 — REGNUM В Нидерландах правительственные партии Христианско-демократический призыв и Народная партия за свободу и демократию присоединились к требованию запретить в стране петарды. Парламентская фракция христианских демократов заявила о своей поддержке данного требования по итогам совещания, на котором обсуждались итоги минувших новогодних празднеств в Нидерландах.

Таким образом можно сказать, что в нижней палате парламенте вырисовывается широкая коалиция в поддержку запрета. Ранее о своей поддержке уже заявляли другие правительственные партии — Демократы 66 и Христианский Союз.

На прошлой неделе правительство заявило, что намерено предложить меры по ограничению фейерверка. При этом она опирается на рекомендации Совета по безопасности Нидерландов, который настаивает на полном запрете петард.