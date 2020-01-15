Сунжа, Ингушетия, , 09:05 — REGNUM В Ингушетии вынесен приговор бывшему главе города Сунжа. Его признали виновным в нанесении ущерба бюджету на сумму свыше 24 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установил суд, экс-мэр в январе 2018 года превысил полномочия, погасив долг местного водоканала за электроэнергию перед ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа». Из средств бюджета необоснованно были перечислены на счет энергетиков 24 млн рублей.

Между тем муниципальное образование не несет ответственности по обязательствам МУП «Сунжа-Водоканал», и за долги предприятия администрация города не должна была расплачиваться.

Суд приговорил бывшего градоначальника к 3,6 годам лишения свободы условно, а также лишил его права в течение трех лет занимать должности государственной и муниципальной службы

Как сообщало ИА REGNUM, экс-мэр Сунжи Тимур Цечоев ушел в отставку по собственному желанию в декабре 2018 года после возбуждения в отношении него уголовного дела о превышении полномочий.