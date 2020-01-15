Дакар, , 09:02 — REGNUM На береговой линии Западной Африки в 2019 году было зафиксировано 50-процентное увеличение числа похищений моряков, несмотря на то, что общее число случаев пиратства во всем мире сократилось. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на ежегодный отчет Международного морского бюро (IMB).

В докладе говорится, что число моряков, похищенных пиратами в Гвинейском заливе, выросло до 121 в 2019 году с 78 в 2018 году. Это составляет 90% всех похищений людей на море, зарегистрированных по всему миру.

По информации журналистов телерадиокомпании, Гвинейский залив считается одним из самых опасных водных пространств в мире. Он простирается от Анголы на юге до Сенегала на севере.

В докладе также говорится, что количество случаев пиратства сократилось в 2019 году, однако «суда подвергаются особой опасности в нескольких регионах, особенно в Гвинейском заливе».

"Последние статистические данные подтверждают важность расширения обмена информацией и координации действий между судами, агентствами по отчетности и реагированию в регионе Гвинейского залива», — сказал Майкл Хоулетт, директор IMB.