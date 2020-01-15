Пермь, , 08:57 — REGNUM В Перми главный ледовый городок «Легенды древней Пармы» приостановит работу на два дня (16−17 января), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Причиной временного закрытия площадки связанно с потеплением, которое пришло на территорию края. В Перми 16−17 января прогнозируют повышение температуры воздуха до трех градусов по Цельсию выше ноля.

Напомним, ранее чиновники предупреждали о том, что ледовый городок из-за оттепели может быть закрыт в целях безопасности для посетителей и для сохранения ледовых объектов.

Добавим, главный ледовый городок в Перми входит в число крупнейших ледовых комплексов России и очень популярен у населения и гостей города.

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