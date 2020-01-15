Москва, , 08:53 — REGNUM Роспотребнадзор дал гражданам советы по выбору витаминов. Главное — перед употреблением витаминных БАДов следует проконсультироваться с врачом, сообщается на сайте ведомства.

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Большинство людей не получают в достаточном количестве питательные вещества. но стоит забывать, что все витамины имеют рекомендуемый уровень потребления в сутки. Переизбыток может нанести вред здоровью человека.

Также не рекомендуется приём витаминов, произведенных промышленным способом, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, беременности, вегетарианстве, тяжелом физическом труде и недостатке витаминов группы В и железа.

Как сообщало ИА REGNUM, в состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.

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