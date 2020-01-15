Назрань, Ингушетия, , 08:50 — REGNUM В одном из сел Ингушетии был незаконно приватизирован 231 земельный участок. Факт подлога обнаружила прокуратура. Материалы проверки переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье УК РФ «Служебный подлог, превышение должностных полномочий», сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Установлено, что в период с 2006 по 2017 год должностные лица администрации села Али-Юрт и администрации Назрановского района без всяких оснований выдали выписки из похозяйственных книг для регистрации права собственности на эти земли, общей стоимостью 90 млн рублей.

«При этом государственная собственность на указанные земельные участки не разграничена, в связи с чем право распоряжения этими участками имеет только администрация Назрановского района», — говорится в сообщении прокуратуры.

За незаконную раздачу земельных участков придется отвечать виновным должностным лицам. Их круг будет определен после возбуждения уголовного дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года в Ингушетии был выявлен факт незаконного выделения 52 земельных участков в Назрановском районе. Должностные лица «разбазарили» 35 гектаров земли на общую сумму 9,5 млн рублей.