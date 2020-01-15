Киев, , 08:51 — REGNUM В 2019 году на линии разграничения между Донбассом и Украиной скончались 27 человек, сообщил правозащитник Павел Лисянский 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, в основном умирали люди пожилого возраста.

«Также за 2019 год бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов (т.е. раз в два дня) и оказали медицинскую помощь 301 человеку», — добавил он, сославшись на данные офиса омбудсмена Украины по правам человека.

Напомним, после начала гражданской войны на Украине Киев перестал платить пенсии жителям Донбасса. Пенсионеров обязали регулярно выезжать из ДНР и ЛНР на территорию, подконтрольную Украине, для получения пенсии. Пожилые люди не выдерживают многочасового стояния на пунктах пропуска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на линии разграничения между ДНР и Украиной скончался житель города Харцызска 1950 года рождения.

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