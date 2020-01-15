Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM В 2019 году в Республике Алтай появились на свет 3026 детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на комитет по делам ЗАГС, около трети из них родились в столице Горно-Алтайске.

«Естественный прирост населения в республике за прошедший год составил 1201 человек», — отметили в пресс-службе.

При этом в регионе зарегистрировано 1540 бракосочетаний, из них в Горно-Алтайске — 622. Меньше всего новых семей появилось в Чойском районе, где зафиксировали 35 бракосочетаний.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Бурятии родилась четверня. По словам главы республики Алексея Цыденова, это произошло впервые в современной истории Бурятии.

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