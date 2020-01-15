Махачкала, , 08:52 — REGNUM В Дагестане ужесточили приговор бывшему главному врачу махачкалинской городской больницы №1 Меджиду Алиеву, который ранее был признан виновным в пяти эпизодах мошенничества. Верховный суд республики (ВС РД) новым апелляционным приговором изменил осужденному наказание с условного срока лишения свободы на реальный, сообщили ИА REGNUM 15 января в пресс-службе суда.

Напомним, Алиев был задержан в сентябре 2018 года. Согласно материалам дела, в должности главврача махачкалинской больницы он незаконно поощрял себя и некоторых сотрудников медучреждения премиями и стимулирующими выплатами. Большая часть этих денег в итоге возвращалась Алиеву. Таким образом, за три года было похищено почти 250 млн рублей.

В октябре 2019 года Советский районный суд Махачкалы признал Алиева виновным по всем пяти эпизодам и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей. Кроме того, суд взыскал с него свыше 242 млн рублей материального ущерба в пользу территориального Фонда обязательного медицинского страхования и более 5 млн рублей — в пользу минздрава республики. Однако этот приговор позже был обжалован.

Верховный суд отменил решение районного суда и путем частичного сложения наказаний окончательно приговорил Алиева к 5,5 годам колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн рублей. При этом Алиев также должен возместить материальный ущерб в размере свыше 247 млн рублей.

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