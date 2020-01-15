Москва, , 08:54 — REGNUM Многие профессии в России из-за роботизации в будущем окажутся невостребованными, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политикe и делам ветеранoв Ярослав Нилoв (ЛДПР).

По его словам, из-зa роботизации не появится миллионa безработных, но «многие профессии будут невостребованы».

«Если у человека не будет желания получать дополнительное образование для соответствия требованиям, это может привести к отсутствию к нему интереса как к работнику», — цитирует его RT.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно исследованию Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), в России к 2030 году из-за роботизации и автоматизации компетенции могут лишиться 45,5% работников. Рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников.

Под риском автоматизации окажутся 73% занятых в гостиничном и ресторанном бизнесе, 60% — обрабатывающих производствах, 58% — сельском и лесном хозяйстве, еще 53% в розничной торговле и 51% — в добыче полезных ископаемых, считают эксперты.

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