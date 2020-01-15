Курган, , 08:34 — REGNUM В Кургане без воды 16 января останется более 30 домов, 17 января — два микрорайона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».

Для врезки участка водопровода диаметром 225 мм произойдёт плановое отключение воды с 9:00 до 23:00 по местному времени в домах на площади им. Слосмана, 4, 4ж, 5; ул. Станционная, 8, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 20, 20а; ул. Красина, 67, 67а, 69, 71, 71а, 73, 73а, 75, 75а, 77, 82, 84, 86, 88, 88а, 90, 94, 96; ул. Кирова, 115б; ул. Зорге, 64а; ул. Проходная, 5.

Отключением воды с 9:00 до 21:00 по местному времени 17 января будет сопровождаться устранение аварийной ситуации в микрорайонах Затобольный и Глинки.

В АО «Водный союз» просят потребителей сделать необходимый запас воды.