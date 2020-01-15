Южно-Сахалинск, , 08:45 — REGNUM Правительство Сахалина и Минобороны РФ пришли к соглашению, в рамках которого будет разрешен свободный доступ на маяки Анива и Жонкиер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.

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Маяк Анива является творением японских специалистов, а Жонкиер построен русскими. Однако, как отметило ИА Сахалин. Инфо, оба маяка сегодня являются недействующими, заброшенными и проблем с доступом туда пока не возникало ни у одного туриста. Правда, объекты находятся довольно далеко и не каждый сможет до них самостоятельно добраться.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны передало в собственность Сахалинской области 7 земельных участков, в том числе аэродром Пушистый.