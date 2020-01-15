Москва, , 08:32 — REGNUM В России выросло число граждан кто считает, что самые тяжелые времена уже позади: за 2019 год — с 18% до 26%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Снизилось число тех, кто думает, что худшие времена граждане переживают именно сейчас — с 16% до 13%. Также сократилось количество граждан считавших, что в будущем нас ждут худшие времена — с 58% до 50%.

Свою жизнь как хорошую оценивают 67% опрошенных (за 2019 год оценка практически не изменилась). Доля позитивных оценок ситуации в стране выросла с 50% до 52%.

В опросе 9−29 декабря 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом уходящий 2019 год оценили как средний 66% жителей РФ. Для 18% уходящий год был хорошим, для 15% — плохим.

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